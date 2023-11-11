Кримінал

Вранці по Києву намагалися вдарити балістикою – Ігнат

11 Листопада 2023 10:03
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ракетні обстріли

Зранку в Києві 11 листопада пролунали вибухи, які були пов’язані з роботою протиповітряної оборони. Сили РФ випустили в сторону столиці балістику, зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Попередня інформація, це все ж таки була балістика. У Києві пролунали вибухи. Поки ще немає інформації від місцевої адміністрації та поліції, де саме, можливо, є якісь уламки чи якісь пошкодження. Очікуємо інформацію, але була робота ППО. Відпрацювала ППО Києва по балістиці», – зазначив він.

Ігнат додав, що інформацію про кількість цілей та їх тип надасть Повітряне командування «Центр».

Речник також пояснив, що у Києві повітряна тривога була оголошена після вибухів, «оскільки сили РФ застосували балістику».

«Балістика летить надзвичайно швидко. Радіолокаційно вона не так помітна, як крилаті ракети. До балістики можна віднести ракети С-300, С-400, «Іскандер-М», «Кинджал», – пояснив Ігнат.

Він припустив, що «окупанти могли запустити балістику з прикордонних територій – поблизу Київської, Чернігівської чи Сумської областей».


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