Воїни ССО підірвали колію в Мелітополі, відрізавши росіян від постачання

Підрозділ Руху опору Сил спеціальних операцій провів успішну операцію в Мелітополі у п’ятницю зранку, 13 жовтня. Росіяни відрізані від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку, заявили ССО.

Про вибух у Мелітополі зранку повідомив мер міста Іван Федоров. Згодом у Центрі національного спротиву заявили, що партизани підірвали потяг окупантів.

Він щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку — пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.

«Унаслідок контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз», — розповіли в Центрі.

У Силах спецоперацій заявили, що операцію о 07:30 провели їхні бійці, підірвавши залізничну колію. Там підтвердили пошкодження залізничного полотна та потяга.

«ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку», — наголосили бійці.