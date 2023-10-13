Суспільство

Воїни ССО підірвали колію в Мелітополі, відрізавши росіян від постачання

13 Жовтня 2023 14:43
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війна, партизани

Підрозділ Руху опору Сил спеціальних операцій провів успішну операцію в Мелітополі у п’ятницю зранку, 13 жовтня. Росіяни відрізані від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку, заявили ССО.

Про вибух у Мелітополі зранку повідомив мер міста Іван Федоров. Згодом у Центрі національного спротиву заявили, що партизани підірвали потяг окупантів.

Він щодня возив із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку — пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.

«Унаслідок контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та тепловоз», — розповіли в Центрі.

У Силах спецоперацій заявили, що операцію о 07:30 провели їхні бійці, підірвавши залізничну колію. Там підтвердили пошкодження залізничного полотна та потяга.

«ССО відрізали окупантів від постачання боєприпасів і палива на Запорізькому напрямку», — наголосили бійці.


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