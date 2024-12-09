Суспільство

Восени 2024 року РФ випустила по Україні вчетверо більше дронів і ракет, ніж за аналогічний період минулого року, – WSJ
9 Грудня 2024 11:15
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війна, ппо
Український військовий оглядає збитий російський безпілотник "Шахед" із термобаричним зарядом / Фото: AP

Російська окупаційна армія у вересні, жовтні та листопаді 2024 року випустила по території України 6000 безпілотників і ракет. Це вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року і втричі більше, ніж за три літні місяці нинішнього року, підрахувала The Wall Street Journal

92% усіх випущених боєприпасів за три осінні місяці – безпілотники і дрони-пустушки.

Згідно з підрахунками WSJ, у жовтні 93% випущених Росією безпілотників було збито або втрачено внаслідок роботи засобів радіоелектронної боротьби, тоді як балістичних і “гіперзвукових” ракет – лише 8%.

За даними Associated Press, російські військові під час атак в останні кілька місяців почали використовувати безпілотники з термобаричним зарядом. Такі безпілотники запускають разом із дронами-пустушками, які не несуть боєзаряд, а тільки відволікають українські сили ППО.

Останніми тижнями, за оцінкою AP, російські військові використовували десятки хибних цілей, на них припадає більше половини всіх безпілотників, що атакують Україну. Джерело агентства розповідало, що розташований у Татарстані російський завод із виробництва ударних безпілотників “Шахед” почав випускати дрони-пустушки і термобаричні дрони 2024 року. Наразі підприємство щодня виробляє близько 40 безпілотників без боєзаряду і близько 10 “Шахедів” із боєзарядом, кожен із яких коштує приблизно 50 тисяч доларів.


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