Суспільство

Ворожий удар по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених

15 Березня 2024 14:12
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ракетний удар, одеса
Наслідки ворожої атаки / ДСНС

Унаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули 14 людей, у тому числі фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, поранено 46 людей, 5 з я ких – рятувальникики. 

Про це повідомляють ДСНС, ОГП, глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

“На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце”.

За його словами, також серед медиків та рятувальників є тяжко поранені.

Також ударом пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.


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