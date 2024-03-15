Ворожий удар по Одесі: загинули 14 людей, 46 поранених

Унаслідок російського ракетного удару по Одесі загинули 14 людей, у тому числі фельдшер та співробітник ДСНС, які приїхали надавати допомогу після першого вибуху, поранено 46 людей, 5 з я ких – рятувальникики.

Про це повідомляють ДСНС, ОГП, глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram.

“На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце”.

За його словами, також серед медиків та рятувальників є тяжко поранені.

Також ударом пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.