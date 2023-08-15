Суспільство

Ворожий удар по Львівщині: 15 поранених, 40 будинків пошкоджено

15 Серпня 2023 11:18
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лвів, ракетні обстріли

Внаслідок атаки на Львівщину дістали поранення 15 людей, з них щонайменше одна дитина, руйнувань зазнали близько 40 будинків.

Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький в Telegram, пресслужба ДСНС.

“Постраждали 15 людей. Наймолодшій потерпілій 10 років, найстаршій – 72. У більшості потерпілих царапини й порізи через вибиті вікна, забої. П’ятьох людей госпіталізували. 

Окупанти пошкодили близько 40 будинків”.

Козицький розповів, що росіяни атакували Львівщину ракетами в період з 05:20 до 05:30. Одну ракету сили ППО збили, ще 6 – влучили. 

У Львові зазнали руйнувань 20 будинків у Залізничному районі. Найбільше – на вулицях Каховській та Патона. Були загоряння, пошкоджені вікна й дахи. У Львівському медичному фаховому коледжі “Монада” вибиті вікна, також сталося загоряння у трьох будівлях промислового підприємства. 

Одна з ракет влучила по території дитячого садка, зазнала ушкоджень будівля дитсадка.

У Ставчанах Львівського району пошкоджені 15 житлових будинків в приватному секторі, з них 6 – критично. Також пошкоджені легкові автомобілі. У селі Суховоля Львівського району уламками від ракет пошкоджені 4 житлових будинки в приватному секторі. Потерпілих нема.

Станом на зараз триває обстеження пошкоджених будівель та ліквідація наслідків удару. 

Також Козицький повідомив, що мешканці, чиї домівки зазнали руйнувань та пошкоджень, можуть на платформі Дія подати запит на отримання компенсації на ремонт. Максимальна сума відшкодування – 200 тисяч гривень.


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