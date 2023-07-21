Суспільство

Ворожі диверсійні групи намагались проникнути на Сумщину та Чернігвщину

21 Липня 2023 10:33
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чернігов, суми, диверсант

Російські ДРГ робили спробу проникнути проникнути до України у Сумській та Чернігівській області, але їх зупинили. 

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram.

“Російська федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими”.

Наразі захисники вживають всіх заходів для посилення оборонних спроможностей − зокрема, збільшують кількість невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери спостереження.

Наєв запевнив: якщо ворог спробує перетнути будь-яку ділянку державного кордону, то їм це не вдасться.

Він також підкреслив, що у випадку зростання рівня загрози передбачене підсилення війська, щоб не дати ворогу вдертися до України.


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