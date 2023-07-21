Ворожі диверсійні групи намагались проникнути на Сумщину та Чернігвщину

Російські ДРГ робили спробу проникнути проникнути до України у Сумській та Чернігівській області, але їх зупинили.

Про це повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram.

“Російська федерація не полишає спроб знайти слабкі місця у нашій обороні безпосередньо на Чернігівському та Сумському напрямках. У прикордонні фіксується проникнення диверсійно-розвідувальних груп, але всі спроби були невдалими”.

Наразі захисники вживають всіх заходів для посилення оборонних спроможностей − зокрема, збільшують кількість невибухових інженерних загороджень, а також встановлюють додаткові камери спостереження.



Наєв запевнив: якщо ворог спробує перетнути будь-яку ділянку державного кордону, то їм це не вдасться.

Він також підкреслив, що у випадку зростання рівня загрози передбачене підсилення війська, щоб не дати ворогу вдертися до України.