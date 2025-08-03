Ворог змінює характер бойових дій – DeepState

Інтенсивність штурмових дій російських військ у другій половині липня знизилася. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState у своєму Telegram-каналі.

За їхніми даними, якщо в першій декаді липня середня кількість штурмів на добу становила майже 186, то в другій вона зменшилася до 178, а в третій – до 171,5. За перші два дні серпня цей показник склав 155 атак за добу.

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Попри зниження темпу, інтенсивність боїв залишається високою. Аналітики відзначають зміну характеру бойових дій: тепер у штурм часто йдуть невеликі групи з 2-3 осіб, а не великі колони, як це було торік, наприклад, у районі Прогресу.

Також противник дедалі частіше застосовує тактику тривалого малопомітного просування до українських позицій, іноді протягом кількох годин або навіть доби. Окремо згадуються так звані “флаговтики” – атаки, які мають винятково пропагандистську мету, але призводять до значних втрат у живій силі.