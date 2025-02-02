Політика

Ворог у пастці! Що відбувається в Великій Новосілці?
2 Лютого 2025 17:23
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На в’їзді до Великої Новосілки. Архівне фото / Фото з відкритих джерел
На в’їзді до Великої Новосілки. Архівне фото / Фото з відкритих джерел

У Великій Новосілці тривають інтенсивні бої, де окупанти потрапили у вогневий мішок. Ворог не може просуватися далі, але змушений підсилювати свої підрозділи в місті, що свідчить про зростаючий тиск з боку українських сил, повідомляє 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Активно працює аеророзвідка, яка фіксує переміщення і місцезнаходження ворога. Виявлені позиції агресора стають мішенями для FPV-дронів та артилерії. Остання складає підвали, в яких противник сховався, і фактично «хоронить» окупантів живцем, знищуючи їх на місці.

Пропагандистський ефект від “флаговтиків” та захоплення території для окупантів швидко згас, однак вони все ще не можуть знайти ефективного виходу з ситуації. Ворог продовжує нести втрати, і моральний дух його підрозділів продовжує падати.

Українські сили мають повний контроль над ситуацією, і ворог знаходиться в пастці, яка поступово стискається.


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