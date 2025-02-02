Ворог у пастці! Що відбувається в Великій Новосілці?

У Великій Новосілці тривають інтенсивні бої, де окупанти потрапили у вогневий мішок. Ворог не може просуватися далі, але змушений підсилювати свої підрозділи в місті, що свідчить про зростаючий тиск з боку українських сил, повідомляє 110 ОМБр імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

Активно працює аеророзвідка, яка фіксує переміщення і місцезнаходження ворога. Виявлені позиції агресора стають мішенями для FPV-дронів та артилерії. Остання складає підвали, в яких противник сховався, і фактично «хоронить» окупантів живцем, знищуючи їх на місці.

Пропагандистський ефект від “флаговтиків” та захоплення території для окупантів швидко згас, однак вони все ще не можуть знайти ефективного виходу з ситуації. Ворог продовжує нести втрати, і моральний дух його підрозділів продовжує падати.

110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка ⛨🎠🗡



⭕️ У Великій Новосілці ворог у пастці! 🔥



Бої за місто продовжуються. Ворог потрапив у вогневий мішок. pic.twitter.com/btoYranYCr — Ілля Айзін (@ayzin_illya) February 2, 2025

Українські сили мають повний контроль над ситуацією, і ворог знаходиться в пастці, яка поступово стискається.