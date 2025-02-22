Політика

Ворог посилює тиск: 54 бойові зіткнення з початку доби, ЗСУ тримають оборону
22 Лютого 2025 16:42
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Часів Яр. Мінометники знищують ворожі піхотні групи / Фото 24 окрема механізована бригада імені короля Данила
Часів Яр. Мінометники знищують ворожі піхотні групи / Фото 24 окрема механізована бригада імені короля Данила

Станом на 16:00 22 лютого на фронті відбулося 54 бойові зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку росіяни чотири рази атакували поблизу Вовчанська, Фиголівки та Западного, триває одне боєзіткнення. На Куп’янському напрямку ворог намагався просунутися біля Загризового, але зазнав невдачі.

Українські захисники відбили три штурми на Лиманському напрямку та стільки ж – поблизу Білогорівки на Сіверському. На Краматорському напрямку відбито шість атак у районах Васюківки, Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку тривають три боєзіткнення, загалом за добу зафіксовано сім ворожих атак. Під авіаударом опинилася Костянтинівка.

Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де окупанти здійснили 23 спроби штурму. Сили оборони відбили 21 атаку, ще два бої тривають.

На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази атакував поблизу Костянтинополя та Бурлацького, під ударом опинилася Новопавлівка.

Українські захисники надійно тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат.


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