Політика

Ворог поновив механізовані атаки на Сіверському напрямку
3 Листопада 2024 18:42
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війна
Відбиття масованого штурму воїнами 10-ї ОГШБр “Едельвейс”. Противник задіяв 22 одиниці бронетехніки / Скріншот відео

10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” публікує відео відбиття ворожої атаки біля Івано-Дар’ївки. У суботу, 2 листопада, російські війська задіяли 13 БМП, 7 танків та 2 МТ-ЛБ. “Едельвейсам” вдалося знищити 6 танків і 9 БМП, а втрати противника у живій силі склали: 19 – 200, 23 – 300.

“Дана активізація відбувається і в інших частинах напрямку. Ворог проводить розвідку боєм на багатьох ділянках для пошуку слабих місць. Дана тактика, на жаль, принесла успіх ворогу біля Шахтарського”, – коментує DeepState.


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