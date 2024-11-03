Ворог поновив механізовані атаки на Сіверському напрямку

10-та окрема гірсько-штурмова бригада “Едельвейс” публікує відео відбиття ворожої атаки біля Івано-Дар’ївки. У суботу, 2 листопада, російські війська задіяли 13 БМП, 7 танків та 2 МТ-ЛБ. “Едельвейсам” вдалося знищити 6 танків і 9 БМП, а втрати противника у живій силі склали: 19 – 200, 23 – 300.

Сьогоднішнє відбиття масованого штурму воїнами 10-ї ОГШБр “Едельвейс”



Противник задіяв 22 одиниці бронетехніки (7 танків, 13 БМП, 2 МТ-ЛБ) та близько 120 окупантів.



Знищено 6 танків і 9 БМП,



19 – 200; 23 – 300.https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/prLvDRbZrG — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) November 2, 2024

“Дана активізація відбувається і в інших частинах напрямку. Ворог проводить розвідку боєм на багатьох ділянках для пошуку слабих місць. Дана тактика, на жаль, принесла успіх ворогу біля Шахтарського”, – коментує DeepState.