Політика

Ворог помітно нервує, людського ресурсу для штурмів залишається все менше. Сирський про Бахмут

31 Березня 2023 11:34
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бахмут

Сили оборони продовжують боронити Бахмут, завдаючи великих втрат ворогу на Сході, заявив командувач Сухопутним військом Олександр Сирський.

За його словами, на деяких ділянках ворог помітно нервує, бо час грає проти них, а людського ресурсу для штурмів наших позицій залишається менше.

“Злагодженість дій та стійкість наших воїнів забезпечують виконання завдань, ламають бойовий дух ворога, зривають його плани”, – зазначив генерал-полковник у своєму дописі в Telegram.

Хочу відзачити злагоджені дії зенітників 28 ї та 93 ї ОМБр, операторів бойових машин ЗРК “Стріла-10”, які за цей тиждень сумарно знищили 7 БПЛА “Орлан-10” та 2 БПЛА “Зала”.

В умовах постійного впливу артилерії противника наші воїни навчились взаємодіяти з підрозділами РЕБ, швидко виявляти малорозмірні та малопомітні ворожі БПЛА в повітрі та точно їх вражати. Окрім цього ППО Сухопутних військ веде активний захист нашої артилерії від ударів ворожих баражуючих боєприпасів типу “ланцет”.


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