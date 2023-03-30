Кримінал

Ворог обстріляв населені пункти у трьох районах Харківської області, є поранені

30 Березня 2023 08:47
28
читать на русском →
хова

Минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ударами ворога перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У с. Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Березня 2023 09:36
14

Росія активізувала кібервійну проти України
30 Березня 2023 09:49
12

ПДВ на паливо повернуть на рівень 20% – Гетьманцев
30 Березня 2023 09:03
45

Кремль обрав “добровільну модель”, щоб задовольнити дефіцит військових – розвідка Британії
30 Березня 2023 08:47
28

Ворог обстріляв населені пункти у трьох районах Харківської області, є поранені
30 Березня 2023 08:11
25

За добу ліквідовано 560 російських військових
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки