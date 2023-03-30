Ворог обстріляв населені пункти у трьох районах Харківської області, є поранені

Минулої доби ворог обстрілював з артилерії, мінометів та іншого озброєння населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, під ударами ворога перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Стрілеча, Уди, Дворічна, Колодязне та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. У с. Подоли троє жінок отримали поранення та були госпіталізовані.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілами пошкоджено інфраструктурний об’єкт. Жертв та постраждалих немає.