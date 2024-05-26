Кримінал

Ворог не припиняє обстрілювати Харківщину: одна людина загинула, ще четверо травмовані

26 Травня 2024 19:06
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обстріли, харківська область
Ілюстративне фото / Фото Харківська обласна прокуратура

Сьогодні, 26 травня, російські військові вчергове обстріляли м. Вовчанськ. Отримали поранення двоє жінок 65 та 63 років. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У селі Стариця Чугуївського району загинув 76-річний чоловік, жінка 77 років травмована.

Також сьогодні орієнтовно о 16:00 у с. Івашки Золочівської ОТГ зафіксовано влучання ворожого FPV-дрону. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Уламкове поранення отримав 29-річний чоловік, медики надали йому допомогу на місці.

За процесуального керівництва Чугуївської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).


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