Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Київщини

Вночі 11 квітня окупанти здійснили атаку на критичну інфраструктуру у Київській області, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це пише Київська ОВА у Telegram.

“Сьогодні вночі область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами.

Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури”.

За словами голови ОВА, наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.

“Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті. Вся детальна інформація згодом”, − підсумував Кравченко.