Суспільство

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Київщини

11 Квітня 2024 07:40
читать на русском →
дрони, київ, ракети
Шахед / Getty Images

Вночі 11 квітня окупанти здійснили атаку на критичну інфраструктуру у Київській області, внаслідок чого спалахнула пожежа.

Про це пише Київська ОВА у Telegram.

“Сьогодні вночі область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами.

Тривога тривала більше 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об’єкт критичної інфраструктури”.

За словами голови ОВА, наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила.

“Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті. Вся детальна інформація згодом”, − підсумував Кравченко.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
11 Квітня 2024 08:19

Ворог атакував Україну 40 “Шахедами”, 37 збили 
11 Квітня 2024 08:25

Вночі ворог атакував енергооб’єкти у чотирьох областях – міністр енергетики
11 Квітня 2024 07:40

Ворог атакував об’єкти критичної інфраструктури Київщини
11 Квітня 2024 07:20

Окупанти нанесли масований удар по об’єктам критичної  інфраструктури Харкова та області
10 Квітня 2024 20:22

Зеленський провів нараду щодо української ракетної програми: деталі не публічні
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Демобілізація відкладається
Ігор ЧЕРНЯК

Іноді носіння рожевих окулярів… призводить до смерті
Юрій САПРОНОВ

Не надо нас пугать!
Віталій ПОРТНИКОВ

Нові адмірали Путіна
Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
усі думки