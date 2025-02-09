Ворог активізує атаки на Покровському та Курському напрямках – Генштаб

Станом на 16:00 9 лютого на фронті зафіксовано 64 бойових зіткнення. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, українські захисники продовжують утримувати позиції та зупиняти наступальні дії російських військ. Найбільш напружена ситуація спостерігається на Покровському та Курському напрямках.

Ситуація на фронті

Харківський напрямок – українські сили відбили атаку поблизу Вовчанська, ще одне бойове зіткнення триває. Ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по району Нестерного.

– українські сили відбили атаку поблизу Вовчанська, ще одне бойове зіткнення триває. Ворог завдав авіаудару некерованими ракетами по району Нестерного. Куп’янський напрямок – зафіксовано чотири спроби росіян прорвати оборону в районах Богуславки, Петропавлівки та Загризового.

– зафіксовано чотири спроби росіян прорвати оборону в районах Богуславки, Петропавлівки та Загризового. Лиманський напрямок – шість атак поблизу Зеленого Гаю, Новосергіївки, Ямполівки та Новолюбівки. Одне зіткнення ще триває.

– шість атак поблизу Зеленого Гаю, Новосергіївки, Ямполівки та Новолюбівки. Одне зіткнення ще триває. Краматорський напрямок – тривають два штурми противника біля Часового Яру.

– тривають два штурми противника біля Часового Яру. Торецький напрямок – ворог здійснив п’ять атак у районах Торецька та Щербинівки, два бої ще продовжуються.

– ворог здійснив п’ять атак у районах Торецька та Щербинівки, два бої ще продовжуються. Покровський напрямок – зафіксовано 26 бойових зіткнень. Українські воїни відбили 22 атаки біля Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Проміня, Піщаного, Удачного, Новоолександрівки, Андріївки та Дачного. Чотири бої тривають. Ворог завдав авіаударів по Звіровому та Покровську.

– зафіксовано 26 бойових зіткнень. Українські воїни відбили 22 атаки біля Зеленого Поля, Водяного Другого, Єлизаветівки, Проміня, Піщаного, Удачного, Новоолександрівки, Андріївки та Дачного. Чотири бої тривають. Ворог завдав авіаударів по Звіровому та Покровську. Новопавлівський напрямок – українські сили відбили п’ять атак поблизу Костянтинополя, ще два бої продовжуються.

– українські сили відбили п’ять атак поблизу Костянтинополя, ще два бої продовжуються. Гуляйпільський напрямок – росіяни завдали авіаударів керованими авіабомбами по Гуляйполю та Червоному, а по Новосілці – некерованими ракетами.

– росіяни завдали авіаударів керованими авіабомбами по Гуляйполю та Червоному, а по Новосілці – некерованими ракетами. Оріхівський напрямок – удари некерованими авіаційними ракетами зазнали П’ятихатки та Кам’янське.

– удари некерованими авіаційними ракетами зазнали П’ятихатки та Кам’янське. Придніпровський напрямок – без активних бойових дій.

– без активних бойових дій. Курщина – українські воїни відбили 11 атак, ще сім боїв тривають. Окупанти здійснили 233 артилерійські обстріли, чотири з них – із реактивних систем залпового вогню.

Загальна ситуація

Українські сили продовжують виснажувати ворога як на лінії фронту, так і в тилу. На решті напрямків ситуація залишається стабільною.