Волинська облрада заборонила УПЦ Московського патріархату

Волинська облрада одноголосно підтримала заборону діяльності УПЦ (МП) на території регіону.

Як повідомляє ВолиньPost, документ винесли на голосування на сесії у вівторок, 11 квітня. За нього проголосували 54 депутати. Рішення передбачає декілька пунктів:

Заборонити діяльність УПЦ МП на території Волинської області;

Звернутися до президента, аби законопроект «Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій» визнали невідкладним для його позачергового розгляду Верховною Радою;

Рекомендувати Волинській ОВА розірвати договір оренди (користування) на комплекс споруд Святогорського успенського зимненського жіночого монастиря Волинської області» та відповідні договори з іншими релігійними громадами УПЦ МП, що користуються храмами, які є пам’ятками архітектури;

Звернутись до органів місцевого самоврядування на Волині з проханням здійснити інвентаризацію земельних ділянок, що перебувають в користуванні УПЦ МП, а згодом припинити право користування на такі земельні ділянки, прийнявши відповідні рішення.

Напередодні таке саме рішення ухвалили депутати Рівненської облради. Раніше міськрада Рівного позбавила УПЦ усіх об’єктів у місті.