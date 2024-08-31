Політика

Вночі збито 24 ударних БПЛА, 25 упали самостійно, ще 3 – полетіли в росію та бєлорусь
31 Серпня 2024 10:24
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Боєць мобільно-вогневої групи ДФТГ №1 на фоні збитого «Shahed-136» в Бучанському районі Київській області / Фото з соцмереж

У ніч на 31 серпня 2024 року ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Воронезької обл., чотирма зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини та 52-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136».

Як повідомили в Повітряних Силах ЗСУ, в результаті протиповітряного бою збито 24 ударних БпЛА «Shahed-131/136», 25 – локаційно втрачені (упали самостійно). Два безпілотники полетіли в напрямку росії, ще один – у республіку білорусь.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Полтавській, Черкаській, Дніпропетровській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській та Сумській областях. До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.


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