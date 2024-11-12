Вночі ворог ударив по Харкову ракетою С-300

Вчора, 11 листопада, о 22:00 росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300 (С-400), повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У результаті удару пошкоджені кілька житлових будинків, та постраждали троє людей.

“Постраждали троє цивільних: чоловіки 22 та 38 років, жінка 34 роки. У всіх гостра реакція на стрес, медична допомога надана на місці, – повідомив Синєгубов.

Другий удар по місту ворог наніс гибрідною ракетою “Гром-1Е”, повідомив міський голова Ігор Терехов.

У Холодногірському районі внаслідок удару пошкоджений магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств міста.