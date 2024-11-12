Кримінал

Вночі ворог ударив по Харкову ракетою С-300
12 Листопада 2024 07:55
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обстріли
Двигун ракети С-300 на Харківщині / Фото: ДСНС

Вчора, 11 листопада, о 22:00 росіяни вдарили по Харкову ракетою С-300 (С-400), повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У результаті удару пошкоджені кілька житлових будинків, та постраждали троє людей.

“Постраждали троє цивільних: чоловіки 22 та 38 років, жінка 34 роки. У всіх гостра реакція на стрес, медична допомога надана на місці, – повідомив Синєгубов.

Другий удар по місту ворог наніс гибрідною ракетою “Гром-1Е”, повідомив міський голова Ігор Терехов.

У Холодногірському районі внаслідок удару пошкоджений магістральний трубопровід одного з комунальних підприємств міста.


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