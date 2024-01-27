Вночі ворог атакував Україну “шахедами” і “Іскандером”

У ніч на 27 січня 2024 року ворог атакував чотирма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131» з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф.). Про це повідомляє телеграм-канал “Повітряні сили ЗС України”.

“Усі чотири знищені на Кіровоградщині”, – підкреслюється у повідомленні.

Також окупанти ударили ракетою «Іскандер-М» по Донеччині з Ростовської обл.- рф. Попередньо без постраждалих.

Як повідомив мер Слов’янська Вадим Лях, ракета влучили у керамічний цех, майже повністю його зруйнував.

“Постраждали прилеглі багатоповерхівки на вул. Дарвіна, дитячий садок, де розміщується соціальна їдальня. Там вибиті вікна. На щастя, обійшлося без жертв”, – повідомив Лях.