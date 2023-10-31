Вночі у низці областей працювала ППО

У ніч на вівторок, 31 жовтня, у Миколаївській, Полтавській та Хмельницьких областях чути вибухи. У регіонах працювала ППО.
06:25 Російські війська ракетами атакували Миргородський район. Обійшлося без постраждалих та пошкоджень інфраструктури, повідомив керівник ОВА Філіп Пронін.
05:10 В Хмельницькій ОВА повідомили, що ППО відбила атаку ворога.
“Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні”, — повідомили там.
04:40 На Хмельниччині чутно звуки вибухів. Це робота ППО, повідомили в ОВА.
Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про загрозу ударних безпілотників.
01:40 В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА.
01:01 В Миргороді було чутно вибухи.