Суспільство

Вночі у низці областей працювала ППО

31 Жовтня 2023 06:58
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У ніч на вівторок, 31 жовтня, у Миколаївській, Полтавській та Хмельницьких областях чути вибухи. У регіонах працювала ППО.

06:25 Російські війська ракетами атакували Миргородський район. Обійшлося без постраждалих та пошкоджень інфраструктури, повідомив керівник ОВА Філіп Пронін.

05:10 В Хмельницькій ОВА повідомили, що ППО відбила атаку ворога.

“Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні”, — повідомили там.

04:40 На Хмельниччині чутно звуки вибухів. Це робота ППО, повідомили в ОВА.

Раніше у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявляли про загрозу ударних безпілотників.

01:40 В Повітряних силах ЗСУ повідомили, що в Миколаївській області працює ППО по ударних БпЛА.

01:01 В Миргороді було чутно вибухи.


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