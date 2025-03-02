Політика

Вночі Сили оборони збили 63 ворожі дрони
2 Березня 2025 09:02
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Баражуючий боєприпас типу “привет-82”. Ці дрони запускаються з катапульти і можуть нести понад 5 кг вибухівки та долати до 30 км / Фото ДПСУ
Баражуючий боєприпас типу “привет-82”. Ці дрони запускаються з катапульти і можуть нести понад 5 кг вибухівки та долати до 30 км / Фото ДПСУ

У ніч на 2 березня 2025 року російські війська здійснили масовану атаку по Україні, застосувавши 79 ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Запуск дронів відбувався з території Росії, зокрема з районів Орла, Брянська, Міллєрова та Приморсько-Ахтарська.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відбиття атаки забезпечували зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на 08:30 повідомляється про знищення 63 ворожих ударних безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Ще 16 безпілотників-імітаторів були втрачені за локацією без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали об’єкти на Харківщині, Сумщині, Хмельниччині та Запоріжжі.


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