Суспільство

Вночі Повітряні сили збили 22 з 27 “Шахедів”

5 Червня 2024 08:33
дрони
Шахед / Getty Images

Уночі 5 червня окупанти атакували Україну 27 ударними безпілотниками типу “Шахед”, 22 дрони знищили.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

“У результаті протиповітряного бою збито 22 “Шахеди” у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях”.

Повідомляється, що загарбники запускали дрони районів російського міста Курськ та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу окупантів залучали зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України.


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