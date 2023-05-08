Вночі по Україні знову нанесено ракетний удар

Одеса потрапила під ракетний удар літаків стратегічної авіації ВКС РФ, повідомило оперативне командування “Південь”. За його даними, ракети типу Х-22 були спрямовані на склад одного з продовольчих підприємств та рекреаційну зону на узбережжі Чорного моря. Рятувальні служби працюють над ліквідацією пожеж. Дані про постраждалих не надходили.

Щонайменше п’ятеро людей постраждали внаслідок нічної атаки безпілотників на Київ, повідомляє місцева влада.

У Шевченківському районі столиці пошкоджено газову трубу високого тиску, в результаті утворився газовий факел, повідомила міська військова адміністрація. За її словами, полум’я вдалося збити, на місці працюють спеціалісти Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Влада уточнює інформацію щодо постраждалих.

У Солом’янському районі столиці пошкоджено резервуар з паливом ємністю 10 тонн, проте витік не спричинив спалах, зазначили в адміністрації міста, назвавши можливою причиною обох інцидентів падіння уламків безпілотника. У цьому ж районі елементи дрону впали на злітну смугу аеропорту Жуляни, зазначила влада.

“Троє постраждалих на місці вибуху у Солом’янському районі та один – у Святошинському. Допомога медиків отримують на місці. Двох постраждалих у Святошинському районі госпіталізували”, – написав у телеграмі мер Києва Віталій Кличко.

За даними Кличка, уламки безпілотника впали на двоповерхову будівлю у Святошинському районі.