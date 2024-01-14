Вночі окупанти скинули КАБи на Вовчанськ

Сьогодні близько 01:30 окупанти завдали ударів КАБами по м. Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, внаслідок бомбардування було пошкоджено підприємство: два ангари та тік. Інформація щодо потерпілих не надходила. Внаслідок обстрілів були перебої з електропостачанням, живлення відновили.

Синєгубов також повідомив, що минулої доби артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Мова йдеться, зокрема, про Вовчанськ Чугуївського району; Веселе Харківського району; Піщане, Іванівка Куп’янського району.

Вчора о 09:30 стався обстріл КАБами с. Веселе Харківського району. Пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих.

Близько 13:00 окупанти обстріляли с. Івашки Богодухівського району. Пошкоджено 3 житлових будинки, автомобілі, господарчі споруди. Без потерпілих.

О 14:00 ворог з мінометів обстріляв селище Золочів Богодухівського району. Без потерпілих.

ЗСУ відбили 4 атаки ворога біля Синьківки Куп’янського району.