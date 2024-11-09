Вночі Одеса зазнала масованої атаки безпілотників

З 21:00 8 листопада до ранку 9 листопада 2024 року противник здійснив атаку за допомогою 51 ударного дрона «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

Основний удар припав на Одеську область. Внаслідок атаки постраждали кілька житлових будинків, адміністративні споруди, складські приміщення та автомобілі.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, на 08:00 суботи підтверджено збиття 32 безпілотників у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. У різних регіонах України зафіксовано локаційну втрату 18 ворожих безпілотників.