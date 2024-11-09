Політика

Вночі Одеса зазнала масованої атаки безпілотників
9 Листопада 2024 08:43
читать на русском →
ппо
Наслідки атаки на Одесу / Фото із соцмереж

З 21:00 8 листопада до ранку 9 листопада 2024 року противник здійснив атаку за допомогою 51 ударного дрона «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.

Основний удар припав на Одеську область. Внаслідок атаки постраждали кілька житлових будинків, адміністративні споруди, складські приміщення та автомобілі.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

За інформацією Командування Повітряних Сил ЗСУ, на 08:00 суботи підтверджено збиття 32 безпілотників у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Полтавській, Вінницькій, Черкаській та Тернопільській областях. У різних регіонах України зафіксовано локаційну втрату 18 ворожих безпілотників.


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Листопада 2024 08:43

Вночі Одеса зазнала масованої атаки безпілотників
9 Листопада 2024 09:20

МУС розслідує ймовірні порушення свого головного прокурора
9 Листопада 2024 09:06

Вночі росіяни знов вдарили по Харкову
8 Листопада 2024 19:36

Маск був присутній під час телефонної розмови Зеленського і Трампа, – Axios
8 Листопада 2024 18:40

Уряд підготував проєкт Держбюджету на 2025 рік до другого читання
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігор ЧЕРНЯК

Єдиним інвестором R&D на цій війні є український народ
Ліна ЖИГІНАС

Школа в смартфоні: чи може онлайн-освіта бути ефективною та зручною альтернативою офлайну?
Юрій САПРОНОВ

Сьогодні я за Трампа
Юрій САПРОНОВ

Способны ли мы воссоздать ядерное оружие?
Юрій ЛУЦЕНКО

Візит Генсека ООН в Казань – це крапка світового порядку в редакції 1945 року
Сергій ПРИТУЛА

Дві України в часі війни…
усі думки