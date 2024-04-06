Вночі над Україною знищено 28 дронів-”камікадзе” і три крилаті ракети

У ніч на 6 квітня 2024 року російські окупанти атакували 32-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136», а також шістьома ракетами різних типів: трьома зенітними керованими ракетами С-300, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації та однією крилатою ракетою «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Як повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ, в результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету «Калібр» та 28 ударних БпЛА «Shahed-131/136».

“Російські убивці продовжують терор українців, б’ють по Харкову та інших мирних містах. На жаль, нині маємо загиблих та поранених, співчуття родинам”, – йдеться у повідомленні.