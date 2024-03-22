Внаслідок ворожої атаки є два прямих влучання по ДніпроГЕС: ГЕС-2 у критичному стані 

Окупанти двічі вдарили по Дніпровській ГЕС вночі 22 березня. ГЕС-2 перебуває у критичному стані і невідомо, як вона зможе виконувати свої функції.

Про це заявив директор Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі “Радіо Свобода.

“Ми втрачаємо станцію. У Запоріжжі станція ДніпроГЕС складається з двох станцій − ГЕС-1 і ГЕС-2. ГЕС-2 під загрозою, що працювати… не знаємо, в якому об’ємі і з якою потужністю зможе. Це все через ракетні удари”.

Він розповів, що по станції вдарили двома ракетами.

“Дві ракети прилетіли. Пряме попадання по ГЕС-2. Одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору − тобто ГЕС-2 у критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює”.

Він додав, що Укргідроенерго наразі вживає заходів, що піднімати затвори і спрацьовувати воду, бо через станцію пропрацювати цю воду не зможуть.

Сирота також додав, що доведеться відновлювати повністю машинний зал і електричне обладнання.

“Наслідки ми прорахуємо протягом дня і будемо розуміти, що відбулося. І чи зможе вона (ГЕС-2 – ред..) працювати. І чи зможе, то чи в обмеженому режимі, чи взагалі не зможе певний період ГЕС-2 працювати” – підсумував голова Укргідроенерго.