Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинуло двоє людей 

Вночі окупанти здійснили атаку на Дніпропетровську область 6 “Шахедами”. Вони були збиті захисниками з ПвК “Схід”. На жаль, уламки збитого дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомляє голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

“Вночі ворог атакував область “Шахедами”. 6 безпілотників збили захисники з ПвК “Схід”.

Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули…”

Голова ОВА також зазначив, що падаючі уламки спричинили займання сухої трави, яку загасили пожежники.

Крім того, один БпЛА влучив у приватне підприємство в Криворізькому районі. Сталася пожежа на площі понад 100 кв. м, яку загасили рятувальники..

Крім того, по Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди не постраждали.