Суспільство

Внаслідок ворожої атаки на Дніпропетровщину загинуло двоє людей 

7 Липня 2023 07:55
36
читать на русском →
бпла, нікополь

Вночі окупанти здійснили атаку на Дніпропетровську область 6 “Шахедами”. Вони були збиті захисниками з ПвК “Схід”. На жаль, уламки збитого дрона впали на автомобіль, внаслідок чого загинули дві людини.

Про це повідомляє голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

“Вночі ворог атакував область “Шахедами”. 6 безпілотників збили захисники з ПвК “Схід”.

Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули…”

Голова ОВА також зазначив, що падаючі уламки спричинили займання сухої трави, яку загасили пожежники. 

Крім того, один БпЛА влучив у приватне підприємство в Криворізькому районі. Сталася пожежа на площі понад 100 кв. м, яку загасили рятувальники..

Крім того, по Нікополю агресор вдарив з важкої артилерії. Люди не постраждали.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Липня 2023 11:05
28

Байден погодив передачу касетних боєприпасів Україні 
7 Липня 2023 11:14
19

СБУ затримала агента ФСБ: працював на оборонному заводі Кіровоградщини 
7 Липня 2023 09:29
25

За добу Сили оборони просунулись на понад кілометр – Череватий
6 Липня 2023 20:48
284

Українцям знову потрібно вклеювати фотографію в паспорт-книжечку
6 Липня 2023 20:26
81

Ми продовжуємо активні наступальні дії, ініціатива на боці ЗСУ – Залужний
Останні новини
усі новини

Думки

Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
Александр КИРШ

Украина готовит запрет наличных расчётов
Олексій КІКІРЕШКО

Чи зуміє команда Ротаня стрибнути вище голови?
усі думки