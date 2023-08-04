Суспільство

Внаслідок удару росіян по Нікополю пошкоджено понад 20 будинків та є постраждалі

4 Серпня 2023 08:10
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нікополь, обстріл

З вечора минулого дня і протягом ночі росіяни 5 разів обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині, постраждали двоє людей, пошкоджено понад два десятки приватних будинків.

Про це повідомив голова військової адміністрації Дніпропетровської області Сергій Лисак.

Ворог гатив з важкої артилерії та РСЗВ. Поцілив по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадах.

Постраждали двоє мешканців Нікополя. Серед них 85-річна жінка і 35-річний чоловік. Їм надана необхідна допомога.

Крім того, у Нікополі понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки.

Пошкоджені й декілька сонячних панелей, теплиці, три газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені.


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