Внаслідок удару по «Бельбеку» вражені склад із пальним, два літаки МіГ-31, комплекс С-400 – ЗМІ

Внаслідок атаки на військовий аеродром “Бельбек” у тимчасово окупованому Криму в ніч з 14 на 15 травня були уражені два МіГ-31, ЗРК С-400 та склад із пальним.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

“ЗРК С-400, 2 літаки МіГ-31 та склад пально-мастильних матеріалів на військовому аеродромі «Бельбек» уражені напередодні внаслідок ракетної атаки ЗСУ на Крим. 2 російські військовослужбовці загинули, 13 постраждали”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що спочатку атаки зазнав військовий аеродром «Бельбек» у Севастополі. Внаслідок удару на аеродром знищено два винищувачі-перехоплювачі МіГ-31, згорів склад пально-мастильних матеріалів. Постраждали 11 російських військовослужбовців.

Трохи згодом, ближче до ранку 15 травня, було уражено ЗРК С-400 «Тріумф» у районі села Вишневе. ЗРК спалахнув. Повідомляється, що два російські військовослужбовці загинули і стільки ж зазнали поранень.