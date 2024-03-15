Суспільство

Внаслідок російської ракетної атаки на Одесу загинули фельдшер та співробітник ДСНС – Кіпер

15 Березня 2024 12:57
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ракетний удар, одеса
Рятувальник / ДСНС

Вдень 15 березня Одеса опинилась під ворожим ракетним ударом є постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомив голова ОВА Олег Кіпер у Telegram.

На жаль, внаслідок російської ракетної атаки загинули фельдшер та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце.

Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Загальна кількість постраждалих уточнюється, всім надається необхідна медична допомога. 

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За попередньою інформацією, травмовано 20 людей, з яких 5 – співробітники ДСНС. Всім постраждалим надається необхідна допомога.

Ударом також пошкоджено 10 приватних будинків, станція технічного обслуговування, газопровід низького тиску та 2 пожежно-рятувальні автомобілі. Наразі тривають роботи щодо ліквідації пожежі газопроводу та приватного будинку на загальній площі близько 120 кв. м.

На місці працюють 50 рятувальників та 8 одиниць техніки ДСНС.

Наразі відомо про 8 загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення.

Дані стосовно кількості загиблих та постраждалих, а також повного переліку руйнувань та пошкоджень уточнюються. На місцях подій прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії рф.


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