Внаслідок ракетної атаки на Крим пошкоджено російську базу ППО на горі Ай-Петрі, – ЗМІ

В тимчасово окупованому Криму зазнала пошкоджень військова база ППО, яка розташована на горі Ай-Петрі.

Як повідомляють росЗМІ, загинув командир військової частини та ще один військовослужбовець.

За інформацією telegram-канал Astra, на горі розташовна військова база ППО 3-го радіотехнічного полку ЗС РФ — військового формування у складі радіотехнічних військ ПКС РФ. Його заснували у 2014 році після окупації Криму Росією на базі 40-ї радіотехнічної бригади Повітряних Сил України. Штаб розташований у місті Севастополь.

Радіотехнічний центр дальньої розвідки та наведення військ ППО на вершині гори Ай-Петрі створили у радянські часи. Тут же облаштовано військове містечко для тих, хто обслуговує ці об’єкти.

Про ракетну атаку на тимчасово окупований півострів повідомили російські пропагандистські ЗМІ 13 травня. Вони стверджують, що вранці Сили оборони України завдали ударів по Криму і Севастополю. Російське ППО нібито збило дві ракети над морем, а також цілі на півночі півострова.