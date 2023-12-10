Кримінал

Внаслідок обстрілу Великого Бурлука зруйновано гуртожиток – Синєгубов

10 Грудня 2023 09:02
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Минулої доби артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 22 населених пунктів області: Тернова, Стариця й Бочкове Чугуївського району, Куп’янськ, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп’янського району та ін.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 03:00 10 грудня внаслідок обстрілу с. Великий Бурлук в Куп’янському районі було зруйновано гуртожиток освітньої установи.

У результаті ворожого обстрілу села Подоли Куп’янського району поранень зазнала 51-річна жінка. Пошкоджене приватне домоволодіння.

Як повідомлялося, учора унаслідок ворожого удару у місті Куп’янськ загинули дві жінки 67 та 71 років. Ще один 33-річний чоловік зазнав уламкових поранень. Постраждалого госпіталізували. Пошкоджені приватний будинок, паркан, господарчі споруди.

Близько 21:00 ворог знов обстріляв м. Куп’янськ. Пошкоджені як мінімум 5 приватних будинків, господарчі споруди. Без потерпілих.

Синєгубов також повідомив, що ЗСУ відбили 11 ворожих атак у околицях Синьківки (Куп’янський напрямок).


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