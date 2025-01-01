Суспільство

Внаслідок обстрілу Херсона загинув волонтер, є поранені
1 Січня 2025 13:26
обстріли, херсон
Наслідки обстрілу Херсонської області / Фото архівне: Поліція Херсонщини

1 січня близько 10:30 військовослужбовці армії Росії завдали удару з артилерії по Дніпровському району Херсона. Одна людина загинула, двоє зазнали поранень.

Про це повідомила пресслужба Херсонської обласної прокуратури.

Внаслідок обстрілу загинув 23-річний чоловік, який перебував на вулиці. Також через ворожі обстріли поранення дістали двоє жінок 49 та 76 років.

Як уточнив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, загиблий чоловік – волонтер, який постійно допомагав нам у відновленні громади.

За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами воєнного злочину (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Місце обстрілу в Херсоні / Фото: Херсонська обласна прокуратура

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