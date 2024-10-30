Кримінал

Внаслідок обстрілу Харківщини постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина
30 Жовтня 2024 09:38
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Російські окупаційні війська атакували села Царедарівка та Безруки Харківської області. Постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

  • Близько 22:30 ворог ударив по селу Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків. Постраждали 3 людей: дві жінки, 68 та 74 років, і 10-річна дитина.
  • О 04:13 внаслідок збиття ударного БПЛА типу “Шахед” у селі Царедарівка горів гараж та господарча споруда.  Постраждала 39-річна жінка має гостру реакцію на стрес.
Наслідки обстрілу Харківщини / Фото: ОВА

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