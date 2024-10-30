Внаслідок обстрілу Харківщини постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина

Російські окупаційні війська атакували села Царедарівка та Безруки Харківської області. Постраждали 4 людини, серед них 10-річна дитина.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
- Близько 22:30 ворог ударив по селу Безруки. Внаслідок обстрілу пошкоджено 9 приватних житлових будинків. Постраждали 3 людей: дві жінки, 68 та 74 років, і 10-річна дитина.
- О 04:13 внаслідок збиття ударного БПЛА типу “Шахед” у селі Царедарівка горів гараж та господарча споруда. Постраждала 39-річна жінка має гостру реакцію на стрес.