Кримінал

Внаслідок обстрілів на Харківщині за добу померло двоє людей, одна – зазнала поранень

13 Квітня 2023 08:35
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Минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів.

За оновленими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на які посилається голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, внаслідок обстрілів смт Дворічна Куп’янського району загинув 71-річний чоловік, а чоловік 75 років отримав серйозні поранення та помер у лікарні. Жінка 63 років була госпіталізована з вибуховими травмами.

У с. Сотницький Козачок Богодухівського району пошкоджено 2 приватні будинки. В с. Івашки – приватний будинок та трактор.

У с. Кучерівка Куп’янського району пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа.

Через обстріли с. Гатище Чугуївського району пошкоджено будівлю закладу освіти.


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