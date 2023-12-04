Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання на Херсонщині та Миколаївщині

Російські окупанти піж час нічної атаки безпілотників поцілили по цивільних об’єктах в Херсонському і Бериславському районах на Херсонщині, на Миколаївщині є руйнування у результаті падіння уламків збитого “Шахеда”.

Про це пише УП.

“Минулої ночі ворог знов тероризував Україну повітряними атаками. З тимчасово окупованого Криму запустив ударні дрони типу “Shahed-131/136″… На жаль, ворог поцілив по цивільних об’єктах в Херсонському і Бериславському районах: руйнувань зазнали будинок культури і будівельний магазин. Інформація про постраждалих не надходила”.

Кім додав, що у Баштанському районі Миколаївщини внаслідок збиття “Шахеда” уламки пошкодили будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає.

Загалом, за його словами, над Миколаївщиною знищили 6 російських “Шахедів”.

Прокудін додав, що за минулу добу росіяни здійснили 117 обстрілів області, випустивши 691 снаряд з мінометів, артилерії, “Градів”, ПТРК, танків, авіації та БПЛА (з них 3 − це “Шахед”).

“Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні; науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі; магазини у Бериславському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 − дістали поранення”.