Суспільство

Внаслідок нічної ворожої атаки є влучання на Херсонщині та Миколаївщині

4 Грудня 2023 10:35
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миколаїв, херсонщина

Російські окупанти піж час нічної атаки безпілотників поцілили по цивільних об’єктах в Херсонському і Бериславському районах на Херсонщині, на Миколаївщині є руйнування у результаті падіння уламків збитого “Шахеда”.

Про це пише УП.

“Минулої ночі ворог знов тероризував Україну повітряними атаками. З тимчасово окупованого Криму запустив ударні дрони типу “Shahed-131/136″… На жаль, ворог поцілив по цивільних об’єктах в Херсонському і Бериславському районах: руйнувань зазнали будинок культури і будівельний магазин. Інформація про постраждалих не надходила”.

Кім додав, що у Баштанському районі Миколаївщини внаслідок збиття “Шахеда” уламки пошкодили будівлю агропідприємства та лінію електропередач. Постраждалих немає.    

Загалом, за його словами, над Миколаївщиною знищили 6 російських “Шахедів”.  

Прокудін додав, що за минулу добу росіяни здійснили 117 обстрілів області, випустивши 691 снаряд з мінометів, артилерії, “Градів”, ПТРК, танків, авіації та БПЛА (з них 3 − це “Шахед”).

“Російські військові поцілили  у житлові квартали населених пунктів області; медичні установи та адмінбудівлю у Херсоні; науково-дослідницьку установу та інженерну споруду у Херсонському районі; магазини у Бериславському районі. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 8 − дістали поранення”.


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