Влада РФ витратила близько €100 млн, щоб зірвати президентські вибори у Молдові

Росія витратила близько 100 млн євро з метою зірвання виборів президента та референдуму щодо вступу до ЄС.
Про це повідомляє Bloomberg, цитуючи слова віцепрем’єр-міністерки Молдови Крістіни Герасимової.
Напередодні референдуму щодо вступу Молдови в ЄС та президентських виборів, на яких президентка Майя Санду балотується на другий термін, молдовська влада попередила про безпрецедентні спроби Кремля підірвати демократичні процеси.
Герасимова попередила, що успіх російських методів у Молдові може призвести до їхнього використання в інших країнах.
“Нашим партнерам має бути зрозуміло одне: Ми є полігоном для випробування нових методів – і все, що спрацює в Молдові, буде використано і в інших країнах”, – заявила вона.
За словами віцепрем’єрки, прокремлівський уряд у Молдові розглядається Москвою як сильний важіль впливу у війні проти України, особливо з урахуванням присутності російських військ у сепаратистському регіоні Придністров’я.
“Ставки в Молдові досить високі для Росії – вони хочуть тримати Молдову в сірій зоні”, – додала вона.
Крім того, глава поліції Віорел Чернаутяну повідомив про плани Кремля, що передбачають залучення понад 300 підготовлених оперативників для провокування протестів, координованих групами, пов’язаними з покійним Євгеном Пригожиним.