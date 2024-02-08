Влада Німеччини планує націоналізувати “Роснефть”

Уряд Німеччини обговорює можливість націоналізації підприємств російської держкомпанії “Роснефть” у країні, у тому числі четвертого в країні нафтопереробного заводу в Шведті.

Про плани націоналізації повідомила газета Handelsblatt.

На заводи “Роснефти” припадає близько 12% потужностей німецької нафтопереробної промисловості. У вересні 2022 року федеральний уряд передав їх під довірче управління Федерального мережевого агентства. Термін цього управління встановили на шість місяців, який продовжували вже двічі. Черговий термін настане 10 березня, кажуть джерела AFP.

Вважається, що уряд ФРН досі сподівався, що “Роснефть” сама продасть свої частки у цих активах. За словами джерел, представників російської компанії запросили на спеціальне слухання щодо націоналізації її підприємств.

Це один із формальних етапів процедури націоналізації, але на цей час остаточного рішення про це ще не прийняли.