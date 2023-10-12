Влада Ізраїлю заявила, що Газа залишатиметься без світла та води, поки не поверне усіх заручників

Міністр енергетики Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що до Гази не будуть подавати електроенергію, воду та паливо, доки бойовики ХАМАС не звільнить всіх захоплених заручників.

Про це повідомляє Sky News.

«Гуманітарна допомога Газі? Жоден електричний вимикач не буде увімкнено, жоден водопровідний гідрант не буде відкрито, жоден бензовоз не заїде доти, доки викрадені ізраїльтяни не повернуться додому. Гуманітарний крок у відповідь на гуманітарний крок. І нехай ніхто не буде проповідувати нам мораль», – заявив Кац.