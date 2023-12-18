Влада Ізраїлю надала дозвіл на відкриття пункту пропуску для ввезення гуманітарної допомоги в Газу

Вантажівки з гуманітарною допомогою в неділю в’їхали в охоплений війною сектор Гази через прикордонний пункт Керем Шалом з Ізраїлем вперше після того, як він був закритий 7 жовтня після нападу угруповання ХАМАС.

Про це повідомляє CNN, з посиланням на офіційних осіб Ізраїлю.

У заяві Ізраїльського офісу з координації урядової діяльності на палестинських територіях (COGAT) йдеться, що в неділю до Гази в’їхала загалом 201 вантажівка з допомогою, зокрема 79 машин – через прикордонний пункт Керем Шалом.

У попередній заяві COGAT йшлося, що допуск вантажівок в Газу через Керем Шалом збільшить обсяг гуманітарної допомоги палестинському анклаву.

Це оголошення сталося після рішення уряду Ізраїлю минулого тижня дозволити перевірку вантажівок з гуманітарною допомогою на пункті Керем Шалом вперше з 7 жовтня.

Єгипетський контрольно-пропускний пункт Рафах, який досі був єдиним відкритим КПП для в’їзду допомоги, міг обслуговувати лише 100 вантажівок щоденно.

“Уряд США змусив Ізраїль знову відкрити прикордонний пункт Керем-Шалом, щоб дозволити вантажівкам з гуманітарною допомогою прямувати безпосередньо до Гази в екстреному порядку”, – йдеться у повідомленні.

За даними ООН, обсяг допомоги, що надходить у Газу, становить менше половини від довоєнного рівня.