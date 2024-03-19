Економіка

Вірменські банки відмовляються обслуговувати російські картки “Мир”

19 Березня 2024 08:19
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росія, вірменія
Ілюстративне фото / РБК

Більшість банків Вірменії припиняють обслуговування і приймання російських карток “Мир”, пише РБК з посиланням на “ВТБ Вірменія” і джерела на російському платіжному ринку.

“З 30 березня користувачам стануть недоступні безготівкова оплата в POS-терміналах і зняття готівки в банкоматах інших банків у республіці”, – сказав представник “ВТБ Вірменія”.

У ЦБ РФ і НСПК заявили у відповідь на запит РБК, що рішення щодо приймання карток “Мир” кожна країна і кожен іноземний банк ухвалюють самостійно.

Оператор банківських карт “Мир” – НСПК – з лютого 2024 року перебуває під блокувальними американськими санкціями. На момент ухвалення санкцій картки “Мир” за межами Росії працювали у Вірменії, Казахстані, Білорусі, Киргизстані, Таджикистані, В’єтнамі, Венесуелі, на Кубі, а також в Південній Осетії. Раніше про припинення робіт з картами “Мир” повідомляв казахстанський Bereke Bank.


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