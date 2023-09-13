Політика

Вірменія ратифікує Римський статут

13 Вересня 2023 19:45
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вірменія

Прем’єр-міністр Микол Пашинян оголосив, що Вірменія повністю ратифікує Римський статут та наголосив, що це не має відношення до відносин країни з РФ.

Про це він сказав під час засідання уряду в Національних зборах, пише “Арменпрес“.

Пашинян наголосив, що це питання національної безпеки країни.

“Уряд направив Римський статут до Національних зборів, і, згідно з моєю позицією та позицією нашої фракції, він буде повністю ратифікований. Це не має відношення до вірменсько-російських відносин, це стосується питань безпеки Вірменії”, – сказав прем’єр.

Зазначається, що у 2022 році уряд вже звертався до Конституційного суду з приводу ратифікації. Пізніше Римський статут Міжнародного кримінального суду надійшов на ратифікацію до Національних зборів. 

Видання повідомляє, що уряд країни знову повернувся до питання визнання Римського статуту, оскільки, згідно з обґрунтуванням цього проєкту, вони бачать можливість притягнути Азербайджан до відповідальності.


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