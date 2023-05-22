Політика

Вірменія погрожує вийти з ОДКБ

22 Травня 2023 14:21
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вірменія, одкб

Питання припинення участі Єревана в ОДКБ знаходиться на порядку денному, наводять місцеві ЗМІ слова прем’єра Нікола Пашиняна.

“Говорячи про вихід з ОДКБ, насамперед маю на увазі наявні зобов’язання організації. Не сказав би, що це питання вийшло з порядку денного, тому що поки є питання для обговорення, це питання розглядається”, – сказав він.

Прем’єр зазначив, що питання про прибуття моніторингової групи ОДКБ до Вірменії залишається відкритим, а країна не виключає заморожування чи де-юре припинення членства.

Він додав, що Єреван офіційно залишить організацію, якщо вирішить, що вона перестала виконувати свої зобов’язання або якщо статус країни-члена заважатиме обговоренню питань власної безпеки.

При цьому Микола Пашинян стверджує, що в країні знизився рівень довіри до Росії.

До складу ОДКБ входять шість держав – Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Росія та Таджикистан.


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