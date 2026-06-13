Військовий отримав довічне за подвійне вбивство під час навчань

Чернігівський районний суд засудив до довічного позбавлення волі військовослужбовця, який під час навчань на полігоні застрелив двох інструкторів та намагався вбити ще одного.

Як повідомили в Офісі Генерального прокурора, злочин стався у липні 2025 року в одному з навчальних центрів на Чернігівщині під час проходження базової загальновійськової підготовки.

Прокурори довели, що військовий вирішив помститися інструкторам через їхню вимогливість до дисципліни та навчального процесу.

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Під час занять з вогневої підготовки на полігоні він відкрив прицільний вогонь по трьох інструкторах. Двоє військовослужбовців загинули на місці від отриманих поранень.

Ще один інструктор вижив завдяки бронежилету, який зупинив кулю.

Подальші дії стрільця припинили інші військовослужбовці. Після цього його затримали правоохоронці.

Проведені судово-психіатричні експертизи підтвердили, що обвинувачений був осудним та усвідомлював свої дії.

Вирок у справі було ухвалено 9 червня 2026 року. Суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві двох осіб та замаху на вбивство ще одного військовослужбовця й призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.