Політика

Війна з Росією може тривати десятиліттями через Крим, – WP

11 Грудня 2022 14:57
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війна, крим

Після дев’яти місяців смерті та руйнувань ключ до війни Росії проти України лежить на скелястому, залитому морем півострові Крим — з його вапняковими плато та рядами тополь, — який Росія незаконно анексувала в 2014 році.

Президент України Володимир Зеленський наполягає на тому, що лише повернення Криму завершить війну, коли Україна переможе своїх російських загарбників, пише The Washington Post.

«Його повернення означатиме відновлення справжнього миру», – заявив Зеленський у жовтні. «Потенціал російської агресії буде повністю знищений, коли український прапор повернеться на своє законне місце — у містах і селах Криму».

Але для президента Росії Володимира Путіна анексія Криму стала опорою його спадщини, яка розвалиться, якщо він втратить півострів. Путін зазначив, що будь-які спроби України повернути Крим перетнуть червону лінію, яку він не потерпить.

Захід, хоч і підтримує Україну, побоюється, що будь-яке українське військове вторгнення до Криму може підштовхнути Путіна до рішучих дій, потенційно навіть до використання ядерної бомби. Деякі західні чиновники сподіваються, що угода про відмову від Криму Росії може стати основою для дипломатичного припинення війни. Українці відкидають цю ідею як небезпечно наївну, тоді як росіяни кажуть, що не задовольняться тим, що вже є їхнім.

У нещодавньому інтерв’ю лорд Девід Річардс, колишній начальник штабу британської армії, заявив, що Україна ризикне ядерною війною, щоб захистити Крим. 


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