Війна має завершитися чесно: Зеленський за результатами розмови з Трампом

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Дональдом Трампом після візиту його спецпредставника Стівена Віткоффа до Москви.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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За словами Зеленського, у перемовинах також брали участь європейські лідери. Президент наголосив на спільній позиції України та її партнерів.

“Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. Україна обов’язково захистить свою незалежність. Нам усім потрібен тривалий і надійний мир. Росія має закінчити війну, яку сама ж і розпочала”, — зазначив Зеленський.

Перед цим президент США Дональд Трамп написав у мережі Truth Social, що вважає зустріч Віткоффа та Путіна продуктивною.

“Було досягнуто значного прогресу. Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі згодні, що цю війну потрібно завершити, і ми працюватимемо над цим найближчими днями та тижнями”, — зазначив Трамп.