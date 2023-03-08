“Відмивали” кошти онлайн-казино. СБУ повідомила про обшуки в IBOX Банку

Служба безпеки спільно з БЕБ ліквідували в Україні масштабну схему «відмивання» тіньових прибутків грального бізнесу.

До організації оборудки причетне керівництво одного зі столичних банків, який спеціалізувався на послугах з електронних грошових переказів, повідомляє СБУ. У відомстві не повідомляють назву банку, але судячи з авдентики на фото – це IBOX Банк.

Напередодні НБУ позбавив фінустанову ліцензії та розпочав процедуру її ліквідації через факти численних фінансових махінацій.

“Встановлено, що посадовці банку налагодили механізм «легалізації» грошей неліцензованих онлайн-казино та букмекерських контор під виглядом надання інноваційних платіжних послуг.

Таким чином ділки «обслуговували» нелегальний гральний бізнес, загальний обіг якого становить 180 млрд грн на рік.

Тіньовий прибуток банку від незаконних фінансових операцій щорічно складав більше 2,5 млрд грн.”, – йдеться у повідомленні Служби.

Для реалізації схеми її організатори створили розгалужену платіжну інфраструктуру, до якої залучили понад 20 підконтрольних комерційних структур.

Їхні рахунки використовували для зарахування коштів від поповнення ігрових акаунтів на сайтах азартних ігор.

Потім переведені гроші виводили у тінь через мережу афілійованих фірм і розподіляли серед організаторів оборудки.

Крім того, правоохоронці задокументували численні факти проведення платежів з карток російських банків. Це відбувалося уже після повномасштабного вторгнення рф, в обхід відповідної заборони Національного банку України.

Співробітники СБУ спільно з детективами БЕБ проводять обшуки в офісах банку та підконтрольних йому компаніях. Ці дії відбуваються у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями Кримінального кодексу України – ухилення від сплати податків та зловживання службовим становищем.