Відкриття пляжного сезону у столиці не планується 

Влада Києва не планує відкривати пляжний сезон у столиці через воєний стан.

Про це повідомляє КМДА з посиланням на рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

“Як і попередні два роки, громадянам не рекомендують відвідувати пляжі та зони відпочинку, щоб уникнути масового скупчення людей, що завадить їх безперешкодному доступу до укриттів і сховищ під час повітряної тривоги”.

Водночас наголошується, що фахівці все одно виконуватимуть сезонні роботи, необхідні для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку.

Зокрема, будуть обслуговувати інженерні мережі, прибиратимуть території і проводитимуть санітарну обробку від комах.

У КМДА нагадали, що з початку воєнного стану в усіх регіонах України з міркувань безпеки заборонено відвідувати ліси, плавати на певних плавзасобів на водних об’єктах, а також обмежено чи забороно відвідувати окремі туристичні маршрути і об’єкти.