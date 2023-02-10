Політика

Відбулося засідання Ставки: розглянуто три блока питань

10 Лютого 2023 19:30
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війна

Президент України Володимир Зеленський у п’ятницю провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє його Офіс.

Учасники заслухали інформацію про поточну ситуацію на передовій. Окрему увагу приділили захисту українських позицій на Донеччині – в районі Бахмута, Вугледара, а також у районі Кремінної на Луганщині та на інших ділянках фронту, де тривають активні бойові дії.

Керівництво розвідки доповіло про дії ворога та його плани на найближчу перспективу.

Також було обговорено забезпечення сил оборони технікою й боєприпасами та їх розподіл між угрупованнями.

Крім того, на засіданні Ставки розглянули ефективність протидії сил ППО України сьогоднішній масованій ракетній атаці держави-терориста. Було дано необхідні доручення щодо ліквідації наслідків ракетних влучань в об’єкти енергетичної інфраструктури.

Окремо учасники засідання зупинилися на підготовці до проведення наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» з урахуванням домовленостей, досягнутих Президентом Володимиром Зеленським під час нещодавніх закордонних візитів.


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